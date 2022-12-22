الداخلية العراقية تعلن جاهزيتها لاستضافة بطولة خليجي 25

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، جاهزية تشكيلاتها لاستضافة حدث بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة جنوبي البلاد، فيما بيّنت أن الايعازات صدرت لتسهيل دخول الوفود والمشجعين الزائرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا، لوكالة شفق نيوز إنه "مع اقتراب الحدث الرياضي الكبير خليجي 25 تعلن وزارة الداخلية اكتمال جهوزيتها بكافة تشكيلاتها سواء المتعلقة بأمن الملاعب او حماية الوفود، وتأمين الطرق والمناطق السكنية وتوفير الخطط المرورية المنظمة التي تسهل المرور في التقاطعات والشوارع الرئيسة المهمة".

وأضاف المحنا، أنه تم الايعاز الى دوائر الجنسية من أجل تسهيل عملية استقبال الوافدين من الوفود الزائرة او المشجعين واعفائهم من مبالغ رسوم الفيزا"، مبينا أن "التسهيلات ستوفر أمام الزائرين والمشاركين لانه حدث وطني ولوزارة الداخلية الدور الكبير في هذا المهرجان".

وفي وقت سابق اليوم، كشف المتحدث باسم الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم الموسوي، أن الوفد الخليجي الذي زار البصرة مؤخرا برئاسة أمين عام الاتحاد الخليجي للعبة جاسم الرميحي كانت "نهائية"، وأن الوفد أبدى رضاه عن الاستعدادات.

وتنطلق منافسات خليجي 25 في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل بمشاركة ثمان دول هي العراق والكويت والسعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان واليمن .