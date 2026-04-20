الخميس.. انطلاق مباريات الجولة 31 من الدوري العراقي الممتاز

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن مباريات الجولة (31) من الدوري العراقي الممتاز، المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل، بإقامة 10 مباريات على ملاعب بغداد وعدد من المحافظات.

ويواجه فريق مصافي الجنوب ضيفه فريق البيشمركة على ملعب المدينة الرياضية الثاني في البصرة.

ويلتقي فريق ميسان مع ضيفه فريق الناصرية على ملعب ميسان الأولمبي.

ويستضيف فريق عفك نظيره فريق الحدود على ملعبه.

فيما يلاقي فريق المصافي ضيفه فريق كربلاء على ملعبه، ويواجه فريق البحري ضيفه فريق الجولان على ملعب البحري.

وعلى ملعب الكوفة، يلتقي فريق نفط الوسط مع ضيفه فريق الرمادي.

كما يستضيف فريق الجيش نظيره فريق الحسين على ملعبه.

ويلاقي فريق الحشد الشعبي ضيفه فريق البصرة على ملعب نادي النفط.

ويواجه فريق الكاظمية ضيفه فريق غاز الشمال على ملعبه.

وأخيراً، يحتضن ملعب الـ(5000) متفرج مباراة فريق الاتصالات مع ضيفه فريق الفهد.

ويتصدر فريق الجولان ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز بعد ختام الجولة (30) برصيد 69 نقطة، يليه فريق غاز الشمال ثانياً برصيد 59 نقطة، ثم فريق الحدود ثالثاً برصيد 57 نقطة.