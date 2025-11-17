الخميس.. انطلاق ذهاب الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة

شفق نيوز– بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة عن تحديد يوم الخميس المقبل موعدًا لانطلاق منافسات ذهاب دوري المجموعات من الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة، بمشاركة 16 نادياً هي: الصناعة، المقدادية، أربيل، حديثة، غاز الجنوب، سولاف، الحبانية، نينوي، الأهوار، النعمانية، مصافي الشمال، مصافي الوسط، الدرغارة، الكوفة، البيشمركة، وهيت.

وبحسب قرعة الاتحاد، ستُقام ثمان مباريات يوم الخميس المقبل في أربع قاعات رياضية هي: قاعة الأرمني في بغداد، وقاعة الكوفة في النجف، وقاعة البيشمركة في السليمانية، وقاعة التربية الرياضية في الموصل.

وفي التفاصيل، تُقام مباراتان في قاعة الكوفة بمحافظة النجف، الأولى بين المقدادية وحديثة، والثانية بين غاز الجنوب وسولاف.

أما في قاعة التربية الرياضية بالموصل، فتجمع المباراة الأولى فريق أربيل مع الحبانية، فيما يواجه نينوي فريق الأهوار في المباراة الثانية.

وفي النادي الأرمني ببغداد، يلتقي النعمانية مع الصناعة في المباراة الأولى، فيما تجمع المباراة الثانية فريق مصافي الشمال مع مصافي الوسط.

وتختتم مواجهات الجولة الأولى بإقامة مباراتين في قاعة البيشمركة بالسليمانية، الأولى بين الدرغارة والكوفة، والثانية تجمع البيشمركة مع فريق هيت.