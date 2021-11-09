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الخميس انطلاق دوري الصالات واللجنة تجري قرعة الجولة الاولى

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-09T11:45:53+0000
الخميس انطلاق دوري الصالات واللجنة تجري قرعة الجولة الاولى

شفق نيوز/ أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، قرعة الدوري الممتاز لكرة الصالات للموسم 2021_2022.

وجرت القرعة بحضور رئيس اللجنة حيدر عوفي وأعضائها وممثلي الأندية المشاركة البالغ عددها 12 فريقاً، وتم تحديد موعد انطلاق الدوري يوم الخميس المقبل.

وأسفرت قرعة الجولة الأولى عن المواجهات الآتية، نفط الوسط مع الجنوب، ونفط البصرة مع الجيش، والظفر مع غاز الجنوب، والمرور مع الشرقية، والمصافي مع أمانة بغداد، والشرطة مع الجنسية.

وكان نفط الوسط قد توج بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات للموسم 2020-2021.

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