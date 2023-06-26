الخميس.. انطلاق الجولة 34 للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات الجولة 34 للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم .

وتقام في اليوم الاول اربع مباريات، ويحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة الخامسة عصرا مباراة واحدة تجمع الكهرباء وضيفه الحدود، بينما تقام في الساعة السابعة والربع مساءً مباراتان، تجمع الاولى دهوك وكربلاء على ملعب الأول، وعلى ملعب النجف الملعب المفترض لفريق الديوانية حيث يلاقي ضيفه النجف.

كما سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحا لمباراة الزوراء وضيفه نفط ميسان في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتتواصل مباريات الجولة 34 في اليوم التالي الجمعة بإقامة ست مواجهات، ثلاث منها تقام في الساعة الرابعة و45 دقيقة، إذ يضيف ملعب الصناعة مباراة فريقه الصناعة وضيفه اربيل، ويلتقي الكرخ بضيفه الطلبة على ملعب الساحر احمد راضي، ونوروز يواجه النفط على ملعب السليمانية، وتقام في الساعة السابعة مساء مباراتان تجمع الاولى زاخو وضيفه نفط الوسط على ملعب الأول، وفي الثانية يضيف نفط البصرة فريق القوة الجوية على ملعب الفيحاء.

ويختتم الشرطة والقاسم مباريات الجولة 34 بلقاء يجمع الفريقان على ملعب الشعب الدولي .

وكان فريق الشرطة قد ابتعد بالصدارة بعد الجولة 33 برصيد 70 نقطة اثر تغلبه على النجف بخماسية نظيفة وخسارة منافسه القوة الجوية امام الزوراء بهدف دون رد ليتجمد رصيده عند النقطة 65 بمركز الوصافة .