الخميس.. انطلاق الجولة الـ22 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، موعداً انطلاق منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم أواخر الأسبوع الجاري، حيث تُقام عشر مباريات موزعة على أيام الخميس والجمعة والسبت، وتحتضنها ملاعب العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات.

وشهدت الجولة الحادية العشرين تعزيز فريق القوة الجوية موقعه في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة، متقدماً بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه الشرطة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

وجاء الطلبة في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، فيما حلّ أربيل رابعاً بعدما جمع نفس نقاط الطلبة لكن بفارق المواجهات المباشرة، واحتل الكرمة المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق قررت تأجيل مباراة الموصل وزاخو ضمن الجولة 21 التي كانت مقررة أمس السبت عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب دهوك، وذلك بسبب الإرهاق الذي تعرض له فريق زاخو بعد رحلته الطويلة من وإلى السعودية وعودته براً.

كما أن فريق زاخو لم يخض مباراة نصف نهائي كأس الخليج للأندية أمام مضيفه الشباب السعودي بعد تأجيلها بقرار من الاتحاد الخليجي نتيجة الأحداث الأخيرة والحرب الدائرة في المنطقة، ليتم تأجيل منافسات نصف النهائي حتى إشعار آخر.

وفي المقابل، تشتد المنافسة في قاع الترتيب بين أربعة فرق تسعى للهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل أمانة بغداد المركز الـ17 برصيد 21 نقطة، يليه نفط ميسان في المركز الـ18 برصيد 19 نقطة.

ويأتي النجف في المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط، بينما يتذيل القاسم جدول الترتيب في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.