الخميس المقبل.. 17 ناديا يشاركون في بطولة الطائرة الشاطئية ببغداد

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي للكرة الطائرة يوم الثلاثاء، أن بطولة أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية للرجال ستنطلق منافساتها يوم الخميس المقبل.

وقال المدير الفني التنفيذي لاتحاد الطائرة العراقي صبيح حنتوش لوكالة شفق نيوز؛ ان "المنافسات ستقام في الملعب الشاطئي في بغداد بمجمع الشعب المغلق وسيشارك في البطولة سبعة عشر ناديا من بغداد والمحافظات العراقية".

واشار الى ان "الاتحاد فتح باب المشاركة امام الاندية العراقية لغاية يوم الأحد الماضي حيث كان اخر يوم لتقديم المشاركات التي توقفت عند 17 فريقاً".

وبين ان "الاتحاد سيهتم بهذه البطولة لاكتشاف أبرز اللاعبين بغية ضمهم لقائمة المنتخب الوطني استعدادا للمشاركات المقبلة"، لافتا الى ان "الاتحاد سيحدد موعدا لاقامة بطولة الاندية العراقية للنساء في وقت لاحق".

وكان فريق نادي السليمانية توج بلقب بطولة اندية العراق بالكرة الطائرة التي اختتمت في مدينة السليمانية مؤخراً.