الخميس المقبل.. نجوم العراق وكوردستان القدامى في مباراة ودية

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس رابطة لاعبي المنتخب العراقي القدامى سامر سعيد، يوم الاحد، عن إقامة مباراة ودية مع لاعبي إقليم كوردستان القدامى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال سعيد لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعا عقدته مع رئيس اتحاد كوردستان لكرة القدم صلاح الدين سيامند في أربيل، وشهد الاتفاق على أطر التعاون المشترك لخدمة رواد الكرة العراقية بشكل عام بما يخدم المصالح المشتركة".

وأضاف "لقد تم الاتفاق على إقامة مباراة ودية تجمع المنتخب العراقي بنجومه السابقين ومنتخب نجوم اقليم كوردستان السابقين"، مبينا اه "تم تحديد موعد المباراة الودية يوم الخميس المقبل عند الساعة الخامسة والنصف عصرا".

وأشار إلى أن "ابرز لاعبي المنتخب العراقي واقليم كوردستان السابقين سيشاركون في المباراة، سعيا من الطرفين لاسعاد الجماهير الكروية واستذكار نجوم العراق السابقين".