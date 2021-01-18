الخميس المقبل.. خمس مواجهات في انطلاق الجولة الـ15 من دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية يوم الخميس المقبل، موعداً لانطلاق منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري الكروي الممتاز.

وقال شهاب احمد عضو اللجنة لوكالة شفق نيوز؛ ان يوم الخميس المقبل سيشهد خمس مواجهات ضمن الجولة الخامسة عشر.

وأضاف أن اربع من هذه المواجهات ستقام في نفس التوقيت بتمام الساعة الثانية من بعد الظهر.

واشار إلى أن المواجهات ستجمع، القاسم مع الميناء على ملعب الكفل، والديوانية يواجه زاخو على ملعب الاول، والامانة يلاقي نفط الوسط على ملعب امانة بغداد، والكرخ مع الكهرباء على ملعب احمد راضي، وسيكون ملعب ميسان الدولي في الساعة السابعة مساءً مسرحاً للقاء فريق نفط ميسان وضيفه فريق نادي نفط البصرة.