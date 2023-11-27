الخميس المقبل.. بغداد تستضيف مباراة سلوية في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاثنين، أن العاصمة بغداد ستستضيف مباراة لبطولة غرب آسيا "وصل" تجمع نادي النفط العراقي مع ضيفه الحكمة اللبناني.

وقال مدير إعلام الاتحاد، عهد فالح، لوكالة شفق نيوز، إن "قاعة الشعب للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد ستستضيف مباراة مهمة في ثاني جولات بطولة (وصل) لكرة السلة في الساعة السادسة و45 دقيقة يوم الخميس المقبل بين النفط والحكمة اللبناني".

وبين أن "الفرق المشاركة في البطولة توزعت على مجموعتين، ضمت الأولى أندية الاتحاد أهلي حلب، والنفط العراقي، والحكمة اللبناني، وغورغان الإيراني، بينما ضمت الثانية أندية الوحدة السوري، والرياضي اللبناني، والأهلي الأردني، والأرثوذكسي الفلسطيني".

وأشار إلى أن "الفرق تلعب بطريقة الدوري كل مجموعة على حدة، فيتأهل الأول من كل منها مباشرة لنصف النهائي، بينما يلعب ثاني كل مجموعة مع الثالث في المجموعة الأخرى لكي تتأهل أربعة فرق لنصف النهائي".

وكان فريق الاتحاد أهلي حلب فاز على النفط العراقي بنتيجة 79-72 نقطة، في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الحمدانية بحلب ضمن الجولة الأولى من ذهاب بطولة غرب آسيا (وصل) الدولية بكرة السلة لفئة الرجال.