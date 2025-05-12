الخميس المقبل.. بغداد تحتضن التجمع النهائي لدوري الكرة الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الاثنين، انطلاق منافسات التجمع الثاني والنهائي من الدوري الممتاز للموسم 2024-2025 (المربع الذهبي)، يوم الخميس المقبل.

وستجري المنافسات على قاعة الشعب المغلقة في العاصمة بغداد، بمشاركة أربعة أندية هي "الشرطة، مصافي الشمال، أربيل، وغاز الجنوب".

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "التجمع سيستمر لثلاثة أيام، ويُعد الحاسم في تحديد هوية بطل الدوري، والمنافسة ستكون على أشدها بين الفرق الأربعة، في ظل الأداء القوي الذي شهدته منافسات التجمع الأول".

وأضاف أن "فريق مصافي الشمال يدخل التجمع الثاني متصدراً للترتيب، يليه فريق الشرطة في المركز الثاني، ما يزيد من إثارة المواجهات المقبلة التي قد تشهد مفاجآت في الصراع على اللقب".

وفي سياق آخر، حقق العراق إنجازاً إدارياً على المستوى العربي بحصوله على ثلاثة مقاعد في لجان الاتحاد العربي للكرة الطائرة، حيث تم اختيار هاجر مزهر نائبة لرئيس اللجنة النسائية، وعلاء شاكر عضواً في لجنة المدربين، ونهاد عبد اللطيف في لجنة الكرة الطائرة الشاطئية.