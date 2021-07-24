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الخميس المقبل.. انتخابات رابطة الحكام واكمال التصويت على فقرات النظام الأساسي

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-24T13:35:37+0000
الخميس المقبل.. انتخابات رابطة الحكام واكمال التصويت على فقرات النظام الأساسي

شفق نيوز/ صوتت الهيأة العامة للحكام على فقرات النظام الأساسي لرابطة الحكام في المؤتمر الذي عقد اليوم السبت، في مقر اتحاد الكرة بحضور رئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان، وعضو التطبيعية اسعد لازم والأمين العام محمد فرحان.

وتواجد في مؤتمر اليوم (98) حكماََ من الهيأة العامة للحكام التي تتكون من 113 حكماََ ليكون النصاب مكتملاً.

وتم الاتفاق على ان تكون انتخابات رابطة الحكام يوم الخميس الموافق التاسع والعشرون من هذا الشهر .

ويترأس الدكتور علاء عبد القادر، لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي في الوقت الحالي.

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