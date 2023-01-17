الخميس المقبل.. المنتخب العراقي يلاقي نظيره العماني بالطقم الأبيض في ختام خليجي 25

شفق نيوز/ عقدَ، اليوم الثلاثاء في فندق جراند ميلينيوم، المؤتمر التنسيقي لنهائي خليجي زين 25 ، ومثّـل الجانب العراقي المديرُ الإداري مهدي كريم ومدير التجهيزات حقي إبراهيم والمنسق الإعلامي محمد عماد.

وتقررَ أن يرتدي المنتخب الوطنيّ العراقي الطقم الأبيض الكامل، بينما يرتدي المنتخب العماني الطقم الأحمر الكامل، ويرتدي حراس مرمى منتخبنا الطقم الأصفر الكامل، وحراس مرمى منتخب عمان الطقم الأسود الكامل.