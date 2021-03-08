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الخميس المقبل.. الطلبة يعقد مؤتمراً استثنائياً لهيئته الادارية

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-08T10:59:25+0000
الخميس المقبل.. الطلبة يعقد مؤتمراً استثنائياً لهيئته الادارية

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الطلبة الرياضي، دعوتها لجميع اعضاء الهيأة العامة الى حضور المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد يوم الخميس المقبل في قاعة فندق بغداد الساعة الثالثة عصراً.

وقال أحمد حطاب عضو المكتب الإعلامي للنادي، لوكالة شفق نيوز؛ ان ادارة النادي دعت الهيأة العامة الى المؤتمر الاستثنائي من أجل قراءة التقريرين المالي والاداري والتصويت عليهما.

وبين حطاب؛ أن الادارة تؤكد على الالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي نظراً للظروف الصحية وما يمر به البلد والعالم من وباء فيروس كورونا.

ويقف الطلبة بعد انتهاء الجولة الـ22 في المركز الـ18 برصيد 21 نقطة.

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