"الخميس المثير".. ثلاث مواجهات نارية في البصرة والرياض ومانشستر

شفق نيوز/ بات عشاق كرة القدم، اليوم الخميس، على موعد مع عدد من المباريات المثيرة في مختلف ملاعب العالم.

والبداية ستكون من ملعب "جذع النخلة" في مدينة البصرة، الذي سيكون مسرحا للمباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" بين منتخبي العراق وسلطنة عمان، في تمام الساعة السابعة مساءا يسبقها ويليها حفل ختام فخم.

ومن ثم ستتجه أنظار الساحرة المستديرة صوب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، الذي يحتضن مباراة "كأس موسم الرياض" المرتقبة بين الفريق المكون من نجوم النصر والهلال ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتحظى مباراة "كأس موسم الرياض" بأهمية كبيرة نظرا للمواجهة المرتقبة بين الجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سيقود نجوم النصر والهلال، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الفريق الباريسي.

كما ستجري مباراة هامة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بين فريق مانشستر سيتي وضيفه توتنهام، على ملعب الأول في مدينة مانشستر، حيث تعد المواجهة مؤجلة من الجولة السابعة "للبريمير ليغ".