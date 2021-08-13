الخليفي بعد إتمام صفقة ميسي: حققنا غرضنا ولا نريد شيئاً منه

شفق نيوز / كشف رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، يوم الجمعة، عن تطورات واكبت صفقة انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني إلى "البي إس جي".

وقال الخليفي في تصريحات صحفية، إن "الصفقة سارت بسرعة كبيرة، إذ كانت هناك رغبة سابقة بين الطرفين، ولذلك في اليوم الذي قرر فيه ميسي الانفصال بدأنا الاتصال وكان الأمر سريعا جدا، ولهذا السبب أنجزنا ذلك".

وأضاف "قبل أن نفعل أي شيء تفحصنا كل ما يمكننا القيام به وما لا يمكننا القيام به، كنت أنا بنفسي منخرطا في الأمر، ورأيت أنه يمكن إتمام الصفقة بشكل قانوني ومالي".

وتابع "إنه أمر لا يصدق، المكالمات التي تلقيناها من الشركاء التجاريين لا تصدق، وبصراحة لم أتوقع هذا الكم، لن أقول الأرقام، لكن ما قدمه الرعاة حتى اليوم، شيء لا يصدق".

وحول تأثير انتقال ميسي إلى باريس، قال الخليفي "إذا رأيتم حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، كان لدينا الأسبوع الماضي 35 مليون متابع، واليوم لدينا 43 مليون متابع في أقل من 3 أيام هذا مذهل".

وبشأن المهمة التي حددها لميسي قال الخليفي: بصراحة لم نضع أي مهام، أريد فقط أن يكون ميسي كما هو عليه في الملعب وخارجه".