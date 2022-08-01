الخليج السعودي يتعاقد مع مدرب حراس عراقي لكرة اليد 

شفق نيوز/ تعاقدت إدارة نادي الخليج السعودي مع مدرب عراقي لحراس المرمى لكرة اليد لقيادة حراس فريقه لموسم واحد .

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز، إن ادارة نادي الخليج السعودي تعاقدت رسمياً مع المدرب العراقي كاظم ناصر لقيادة حراس مرمى فريقها لكرة اليد لموسم واحد .

واشار الى ان المدرب وقع عقده اليوم رسميا مع ادارة النادي وتم تقديمه لوسائل الاعلام وسيباشر عمله مع ناديه الجديد مباشرة وبشكل رسمي .

وكان كاظم ناصر مدرب حراس المنتخب العراقي لكرة اليد قد تعاقد رسميا في الموسم السابق مع نادي شباب الأهلي الإماراتي لتدريب حراس مرمى فريق النادي المشارك في الدوري الإماراتي الممتاز لكرة اليد.