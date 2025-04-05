فالنسيا يقتل ريال مدريد ويقدم خدمة لبرشلونة

شفق نيوز/ أطاح فريق فالنسيا بريال مدريد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الليجا، في معقل النادي الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وانتهت مباراة اليوم، بنتيجة 2-1 لفالنسيا، على حساب النادي الملكي، ليقدم هدية مجانية لبرشلونة، الذي إن فاز على ريال بيتيس اليوم، سيوسع الفارق إلى 6 نقاط عن ريال مدريد.

هذا وسجل لفالنسيا، مختار دياخابي وهوجو دورو في الدقائق (15، و90+5)، بينما سجل فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الوحيد بالدقيقة 50.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 63 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر.