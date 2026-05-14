الخطة B.. من هو بديل مورينيو لتدريب ريال مدريد؟

شفق نيوز- مدريد

رغم تصاعد الحديث مؤخرا حول عودة المدرب جوزيه مورينيو إلى قيادة ريال مدريد، بدأت إدارة النادي الملكي بالفعل في تجهيز خطة بديلة تحسبا لأي تعثر محتمل في المفاوضات مع "السبيشال وان".

وبحسب ما كشفه الصحفي راؤول فاريلا عبر إذاعة "راديو ماركا"، فإن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يدرس عدة أسماء لخلافة ألفارو أربيلوا، يتقدمها المدير الفني الحالي لريال سوسييداد، المدرب الأميركي الإيطالي بيليجرينو ماتارازو، والذي يحظى بإعجاب داخل أروقة "سانتياغو برنابيو" بسبب أسلوبه التكتيكي الحديث واعتماده على كرة هجومية منظمة.

ويعد ماتارازو من الأسماء التي فرضت نفسها بقوة هذا الموسم، بعدما نجح منذ توليه تدريب ريال سوسييداد نهاية عام 2025 في إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة المحلية، كما قاده لتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا وضمان بطاقة المشاركة في الدوري الأوروبي، رغم معاناة الفريق في بداية الموسم.

المدرب البالغ من العمر 48 عاما سبق له العمل في الدوري الألماني مع شتوتغارت وهوفنهايم، ويُعرف باهتمامه بالتفاصيل التكتيكية وتطوير اللاعبين الشباب، وهي عناصر ترى إدارة ريال مدريد أنها قد تتماشى مع مشروع إعادة بناء الفريق في المرحلة المقبلة.

ورغم ذلك، تؤكد معظم التقارير أن مورينيو لا يزال الخيار الأول والأقرب لتولي المهمة، خاصة مع وجود دعم قوي من فلورنتينو بيريز لعودة المدرب البرتغالي إلى العاصمة الإسبانية بعد أكثر من عقد على رحيله.

وتشير تقارير صحفية إلى أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة، وقد يتم الإعلان الرسمي عقب نهاية موسم بنفيكا الحالي.

ويرتبط مورينيو بعقد مع بنفيكا حتى صيف 2027، لكن عقده يتضمن شرطا جزائيا يتيح له الرحيل مقابل 3 ملايين يورو فقط، وهو مبلغ لا يمثل عائقا أمام إدارة النادي الملكي.

وفي الوقت ذاته، لا يزال اسم راؤول غونزاليس مطروحا داخل النادي كخيار داخلي محتمل، خصوصاً لدى بعض الشخصيات المؤثرة التي ترى أن أسطورة ريال مدريد يمتلك الشخصية المناسبة لقيادة الفريق مستقبلا، رغم تراجع حظوظه مقارنة بمورينيو وماتارازو.