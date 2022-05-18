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الخسارة من الشرطة تدفع الصقور لخصم 25% من عقود لاعبيها ووضع شرط لإعادتها

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-18T11:43:16+0000
الخسارة من الشرطة تدفع الصقور لخصم 25% من عقود لاعبيها ووضع شرط لإعادتها

شفق نيوز / قررت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، يوم الأربعاء، خصم 25% من عقود لاعبي فريقها الكروي بعد النتائج السلبية في الدوري، فيما وضعت شرطاً لإلغاء هذه العقوبة.

وأوضحت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "قررت خصم 25% من عقود جميع لاعبي الفريق بعد النتائج السلبية في الدوري الممتاز".

واشترطت إدارة القوة الجوية "التتويج بلقب كأس العراق، والتي يعول عليها الجميع لإسعاد جماهيرنا خلال هذا الموسم، لإلغاء هذه العقوبة المالية".

وكان فريق القوة الجوية خسر أمس أمام فريق الشرطة بهدفين في مباراة مؤجلة من الجولة 27 للدوري الكروي الممتاز، وهي المباراة التي توجت فيها القيثارة الخضراء بدرع الدوري العراقي، فيما بقي القوة الجوية في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

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