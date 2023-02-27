الخرطوم تستضيف بطولة العرب للشطرنج بمشاركة 66 لاعبا

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد السوداني للشطرنج، أن العاصمة الخرطوم تستضيف بطولة العرب الفردية (رجال - نساء) الإقليمية للعبة، بمشاركة 66 لاعبا من 19 دولة.

وقال رئيس الاتحاد السوداني عمر دياب، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الاتحاد السوداني للشطرنج قد أكمل جهوزيته لاستضافة بطولة العرب فردية رجال - نساء بين الفترة من 26 شباط/ فبراير، إلى 6 آذار/ مارس بالعاصمة الخرطوم".

وأشار دياب إلى أن "البطولة العربية للشطرنج تعتبر من الرياضات الذهنية الصحية جدا للأطفال الذين يدرسون في المراحل الأولية للتعليم المدرسي"، لافتا إلى أن "الاتحاد السوداني لديه خطط لاقتراحات جدية سوف يقدمها إلى المسؤولين في وزارات التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة لإلزام المدارس والمؤسسات التعليمية لإعطاء دروس وتدريبات للعبة الشطرنج".

وأوضح أن البطولة ستشهد حضور رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، الروسي أركادي دفوركوفيتش، ورئيس الاتحاد العربي للشطرنج ورئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج.

وقال دياب إن أركادي سيصل في مطلع آذار/ مارس لمتابعة البطولة العربية الشطرنج، فضلا عن القيام بجولة مع بعض المسؤولين السودانيين إلى المؤسسات الرياضية والتعليمية لتشجيع وجذب الانتباه لأهمية ومتعة ممارسة لعبة الشطرنج.

وكانت العاصمة العراقية بغداد قد استضافت في وفي العاشر من اذار 2022 منافسات بطولة العرب للشباب والناشئين للشطرنج، بمشاركة 95 لاعباً ولاعبة من 13 دولة عربية