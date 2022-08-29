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الحيرة تعصف ببعثة دهوك في بغداد: احداث الخضراء وضعتنا بين نارين

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-29T17:14:28+0000
الحيرة تعصف ببعثة دهوك في بغداد: احداث الخضراء وضعتنا بين نارين

شفق نيوز/ اكد مشرف فريق دهوك خالد مشير يوم الاثنين، ان وفد فريق دهوك لكرة القدم في حيرة من أمره بعد الوضع الأمني الحالي في بغداد.

وقال مشير لوكالة شفق نيوز؛ إن "الفريق لم يتدرب اليوم بسبب الأوضاع وأنه بوضع صعب لاتخاذ القرار كونه لم يتلقَ أي تعليمات بعدم إقامة المباراة الفاصلة في الاول من ايلول والذي يتاهل من خلالها أحد الفريقين لمواجهة امانة بغداد والفائز يلتحق بفرق الدوري الممتاز".

واضاف ان "الوضع تأزم اليوم في بغداد وكان الفريق يعاني صعوبة في التنقل وإيجاد ملعب للتمرين وكل الأمور لا تشجع، واصبحنا بين نارين العودة الى دهوك وهذا قد يكلفنا وربما خسارة المباراة الحاسمة، او البقاء والاستمرار على الوضع الصعب والقلق والخوف على اللاعبين وعدم إجراء التدريبات وربما يتم تأجيل المباراة".

وتابع مشير؛ "كنا نتمنى ان تكون المباراة على اقل تقدير في السليمانية فهي ايضا ارض محايدة كون السليمانية مستقرة وفيها ملاعب للتدريب لكن قناعة اتحاد الكرة كانت مع اقامتها في بغداد".

واوضح انه سينتظر الساعات المقبلة وما سيحدث وما ستلقون من توجيهات من اتحاد الكرة ونادي دهوك لحسم امرنا.

يشار الى ان نادي دهوك لكرة القدم إذا حقق الفوز على الناصرية سيلعب مباراة مصيرية امام امانة بغداد في الثامن من الشهر المقبل في ملعب الحبيبية في العاصمة بغداد لتحديد المتأهل الى الدوري الممتاز العراقي.

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