الحمادي يقود هجوم العراق ضد إسبانيا

شفق نيوز- مدريد

أعلن مدرب المنتخب العراقي، الاسترالي غراهام ارنولد، مساء اليوم الخميس، عن تشكيلة "أسود الرافدين" لمواجهة منتخب إسبانيا.

وتألفت التشكيلة من أحمد باسل لحراسة المرمى، واللاعبون، حسين علي وزيد تحسين وآكام هاشم وميرخاس دوسكي وأمير العماري وزيد إسماعيل وماركو فرج وإبراهيم بايش وعلي جاسم وعلي الحمادي.

وسيرتدي المنتخب العراقي الزي الأبيض، فيما سيخوض المنتخب الاسباني مباراة اليوم بالزي الأحمر.

وتنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، على أرضية ملعب ريازور، الذي يتسع لأكثر من 34 ألف متفرج ويُعد الملعب الرسمي لنادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

ويستعد "أسود الرافدين" لمواجهة منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال بالمجموعة التاسعة في نهائيات كأس العالم 2026.