الحمادي يغادر إلى لندن مصاباً ولن يخوض المواجهتين ضد الكويت وفلسطين

شفق نيوز/ غادر لاعب المنتخب العراقي ونادي ستوك سيتي الإنجليزي، علي الحمادي، صباح اليوم الأربعاء، معسكر المنتخب العراقي في البصرة متوجهًا إلى إنجلترا، وذلك بعد تأكيد إصابته رسمياً.

وجاء قرار مغادرة الحمادي بناءً على توجيهات مدرب المنتخب، خيسوس كاساس، لاستكمال علاجه في لندن، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع فريقه ستوك سيتي، ما سيحرمه من خوض المباراتين المقبلتين مع منتخب العراق أمام الكويت وفلسطين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبذلك، سيغيب الحمادي عن لقاء الكويت المقرر في 20 من الشهر الجاري، ومواجهة فلسطين يوم 25 من الشهر ذاته.

وفي سياق آخر، قرر المدرب خيسوس كاساس ترشيح اللاعب زيدان إقبال لمرافقته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الكويتي، والمقرر انعقاده مساء اليوم الأربعاء، في قاعة المؤتمرات بالمدينة الرياضية في البصرة.

وتقام المباراة بين العراق والكويت يوم غدٍ الخميس على ملعب البصرة الدولي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت بغداد.