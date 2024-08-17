الحمادي يدخل التاريخ.. أول لاعب عراقي في البريميرليغ وهذا تقييمه في مباراة اليوم

شفق نيوز/ دخل لاعب المنتخب العراقي علي الحمادي التاريخ، بعد ان اصبح اول عراقي يلعب في الدوري الانكليزي الاول.

وشارك علي الحمادي للمرة الأولى في البريميرليغ مع فريقه إيبسويتش تاون في الدقيقة 75 في مباراته، ضد ليفربول والتي خسرها بنتيجة هدفين.

يشار الى ان اللاعب علي الحمادي تدرج في ناديه إيبسويتش تاون من الدوري الانكليزي الدرجة الخامسة 2021 ، ثم الدوري الإنكليزي الدرجة الثانية 2022 ، ثم التشامبيونشيب 2023/2024 ، وحالياً في البريميرليغ.

وكان تقييم الحمادي للقاء اليوم حسب مقيمي دوري البريميرليغ الانكليزي، كالآتي دخل عند الدقيقة 74 ، التسديد 2 ، التمريرات الصحيحة 2/2 ، اللمسات 3 ، كسب التحامات هوائية 67% ، 2/3 ، تشتيت 1 ، التقيم 6.5.