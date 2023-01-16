"الحلم يكبر".. الاحتفالات تعم شوارع العراق فرحا بتأهل المنتخب الكروي إلى نهائي خليجي 25

شفق نيوز / شهدت محافظات العراق، اليوم الاثنين، احتفالات كبيرة للجمهور العراقي بدءً من ملعب جذع النخلة، حيث مكان إقامة مباراة المنتخب العراقي والقطري في نصف كأس خليجي 25، وصولاً إلى الساحات والشوارع المناطق المفتوحة احتفالا بتأهل المنتخب العراقي إلى نهائي البطولة.

اللاعبون العراقيون يحتفلون

وابدى اللاعبون العراقيون فرحتهم بالفوز مع الجمهور الحاضر في المدرجات، وأعرب كل من شيركو كريم، وضرغام إسماعيل، وايمن حسين عن سعادتهم بالفوز، وانتظار المنافس أياً كان سواء المنتخب البحريني أم العُماني.

ورصدت كاميرا وكالة شفق نيوز احتفالات المشجعين العراقيين داخل ملعب جذع النخلة، الذي امتلأ بشكل كامل منذ الساعات الأولى للصباح واحتفلوا داخل الملعب بعد انتهاء المباراة.

وفي منطقة الكورنيش في البصرة، وعلى ضفاف شط العرب، احتفل المشجعون العراقيون بإطلاق الألعاب النارية تزامناً مع انتهاء المباراة التي شهدت حماسة كبيرة من لاعبي الفريقين للوصول الى النهائي.

وفي بغداد انطلق المشجعون العراقيون وملأوا شوارع العاصمة بغداد وهم يرفعون الأعلام العراقية فيما شهدت منطقة ساحة التحرير وحديقة الأمة، وسط بغداد، التي تواجد فيها عدد كبير من المشجعين، احتفالا كبيرا واطلاق الألعاب النارية، وفي اطراف العاصمة شهدت مدينة بسماية أيضا خروج عدد كبير من المحتفلين بفوز المنتخب العراقي، وكانت نقطة التقائهم قرب مول المدينة ومن ثم جابوا شوارعها وهم يرفعون الاعلام ويطلقون الأغاني والاناشيد احتفالا بالفوز، متمنين فوز المنتخب بنهائي "الحلم" كما اطلقوا عليه.

كما شهدت بقية محافظات العراق احتفالات ونزول المواطنين للشوارع فرحاً بوصول المنتخب الى نهائي بطولة خليجي 25 املا بالحصول على لقبها بعد غياب عن تنظيمها دام نحو 43 عاماً.