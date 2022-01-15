الحلة يفوز على الشرطة في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ قلب نادي الحلة، يوم السبت، الطاولة على نادي الشرطة بالربع الاخير ليتغلب عليه بنتيجة (71-68) في دوري السلة الممتاز.

وتغلب اصحاب الارض نادي الحلة على نادي الشرطة بنتيجة (71-68) بعد ان كانت المباراة تسير لصالح نادي الشرطة حيث استطاعوا من انهاء الفترة الاولى بنتيجة (21-14).

وشهدت الفترة الثانية ايضا تفوق الضيوف بنتيجة (41-36)، واستمر نادي الشرطة في توسيع الفارق خلال الفترة الثالثة لتنتهي لصالحهم بنتيجة (60-52) الا ان الفترة الاخيرة شهدت صحوة اصحاب الارض ليتمكنوا من الظفر بنقاط المباراة وتنتهي المباراة بتفوق نادي الحلة بنتيجة (71-68) ليحصد محترف نادي الحلة لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان سجل 31 نقطة و 10 ريباوند و5 اسيست خلال المباراة.