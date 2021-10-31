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الحلة يحقق مفاجأة بفوزه على الشرطة في دوري السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-31T18:52:31+0000
الحلة يحقق مفاجأة بفوزه على الشرطة في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ جرت، مساء الاحد، مباراة واحدة ضمن منافسات دوري السلة العراقي الممتاز جمع فريقا نادي الشرطة مع نادي الحلة

 وحقق الحلة مفاجأة غير متوقعة بعد تغلبه على فريق الشرطة بفارق خمس نقاط وبواقع 80 - 75 نقطة .

وضمن منافسات الفرق المصاحبة لفئة الناشئين لفريقي الشرطة والحلة تمكن فريق نادي الحلة للناشئين من تحقيق فوز كبير على فريق ناشئة الشرطة بنتيجة 123 - 20 نقطة .

من جانب آخر عُقدَ  اليوم في مقر الاتحاد اجتماعاً تشاورياً مع المدرب الجورجي ( جورج كازانيان) لوضع النقاط المهمه في خارطة مشواره مع منتخبات الفئات العمرية.

وحضر الاجتماع رئيس الإتحاد العراقي لكرة السلة حسين  العميدي و اعضاء الاتحاد و لجنة المدربين .

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