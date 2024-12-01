الحلة يحقق الفوز على دربنديخان بدوري المحترفين العراقي لكرة السلة

شفق نيوز/ فاز نادي الحلة على ضيفه دربنديخان، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة الحلة المغلقة للألعاب الرياضية وانتهت لصالح الحلة بنتيجة 80-76.

كما تغلب فريق ناشئة الحلة على ناشئة دربنديخان بنتيجة 65-33 نقطة، في الدوري المصاحب للكبار.

وتقام يوم غد الاثنين مباراة واحدة تجمع فريق الدفاع الجوي وضيفه زاخو ضمن منافسات دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.