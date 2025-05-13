الحكيم يستقيل من القاسم والنادي يتراجع عن قبولها بعد ضغوط محافظ بابل

شفق نيوز/ قدم المدرب أيمن الحكيم، استقالته من تدريب فريق القاسم بعد تقديم مستوى جيد وتحقيق العديد من النقاط التي جعلته ضمن فرق المقدمة بدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال مصدر في إدارة نادي القاسم لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد تدخل محافظ بابل، إدارة نادي القاسم الرياضي تراجعت عن قبول استقالة المدرب أيمن الحكيم".

وأشار إلى أن "سبب استقالة المدرب جاء بعد تعرض الفريق لخسارتين متتاليتين في الجولتين 32 و33 أمام الكرخة 1-3 وأمام الكهرباء 1-2".

وأضاف أن "جمهور القاسم صب بعد الخسارتين جام غضبه بعد الخسارتين والتراجع في الترتيب على المدرب السوري أيمن الحكيم ليقرر الاستقالة، لاسيما وأنه لم يتبق سوى خمس جولات لانتهاء الدوري جميعها أمام فرق جماهيرية".

وبيّن المصدر، أن "الإدارة قررت الموافقة على الاستقالة وتسمية المدرب المساعد حسن هادي، لقيادة الفريق للمرحلة المقبلة لكن محافظ بابل تدخل وأسهم في تمسك الإدارة بالحكيم".

وأعلنت إدارة نادي القاسم قبل قليل نفيها الأخبار المتداولة حول استقالة أو إقالة المدرب أيمن الحكيم.

وقال رئيس النادي رسول جاسم، في بيان ورد لشفق نيوز: "نحن متمسكون بالمدرب أيمن الحكيم وليس هناك صحة للأخبار التي تداولها البعض حول استقالته أو إقالته".

وأكد أن "الإدارة تعمل من خلال العقد المبرم مع الطرفين وهي ماضية معه حتى نهاية الدوري، داعياً الجميع إلى توخي الدقة في تناول الأخبار أو نشرها".

ويحتل فريق القاسم المركز الثامن برصيد 48 نقطة بعد خوضه المواجهة الأخيرة في الجولة 33.