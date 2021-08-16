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الحكومة تخول وزارة الشباب بتأهيل المرافق السياحية المرتبطة بالمدينة الرياضية

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-16T13:00:33+0000
الحكومة تخول وزارة الشباب بتأهيل المرافق السياحية المرتبطة بالمدينة الرياضية

شفق نيوز/ أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الاثنين، تخويل مجلس الوزراء لوزارة وزارة الشباب والرياضة بتأهيل وتهيئة المرافق السياحية والفندقية التابعة للوزارة في محافظة البصرة واستثنائها من القرار ٢٤٥.

وقال درجال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الدعم الكبير من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوزراء يؤكد أن استضافة العراق لهذا الحدث الخليجي (خليجي 25) المهم يحظى بدعم أعلى المستويات في الدولة العراقية متمثلة بالحكومة  ورئيسها".

 وكان مجلس الوزراء، صوت اليوم على تخويل الشركة العامة للاستثمارات الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بتأهيل وتطوير الفنادق والشاليهات والمرافق السياحية المرتبطة بالمدينة الرياضية، بالتنسيقِ مع الشركات الرصينة وبأسرعِ وقتٍ ممكن بناءً على مقترح قدمه وزير الشباب والرياضة.

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