الحكومة المحلية تسمي رئيساً ومدرباً جديدين لنادي أربيل

شفق نيوز/ سمّت الحكومة المحلية لأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، النائب السابق لرئيس نادي أربيل محمد خوشناو رئيساً للنادي، ومدرباً جديداً للفريق الكروي.

وقال الإعلامي محمد كاريزي لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية سمّت بشكل رسمي خوشناو رئيساً جديداً للنادي بدلاً من المقال وليد عارب، وستسمي أعضاء الهيئة الإدارية المتبقين في وقت لاحق".

وأضاف أن "الحكومة اختارت المدرب سمير بابو لقيادة فريق نادي أربيل لما تبقى من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم"، مشيراً إلى "بابو كان مدرباً لفريق البيشمركة في أربيل وكان لاعباً ونجماً من أساطير أربيل لكرة القدم".

‎وكان مصدر في إدارة نادي أربيل، قد أكد في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن "هناك مطالبات من جهات عليا دعت إدارة أربيل للاستقالة بسبب سوء الإدارة وبعد النتائج المخيبة في دوري نجوم العراق".

وأوضح المصدر أن "الإدارة استجابت وقدمت استقالة جماعية بعد مباراة فريق النادي أمام ضيفه الميناء التي انتهت للضيوف 2-1".