الحكومة العراقية تمول اتحاد الكرة بـ 3 مليارات دينار لتسمية مدرب أجنبي للمنتخب

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، تمول الاتحاد العراقي لكرة القدم بـ 3 مليارات دينار لتسمية مدرب جديد للمنتخب، فيما اشار اتحاد الكرة الى ان المدرب سيكون أجنبياً.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وفي سياق الجلسة قدم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال تقريراً مفصلاً عن التحضيرات الجارية لاستضافة خليجي (25) في محافظة البصرة، واستعراض نتائج اللجان التي شكلتها الوزارة، ورصد المبالغ المالية لإقامة البطولة التي ستكون كرنفالاً رياضياً كبيراً.

وقد وجّه رئيس مجلس الوزراء بتلبية جميع متطلبات البطولة، وبما يضمن نجاح العراق في استضافة خليجي 25، ولقاء الأشقاء في البصرة.

وبعد مناقشة ملف بطولة خليجي (25) قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

- تحويل المبالغ اللازمة من الميزانية التشغيلية للبترودولار أو المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة إلى وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ المتطلبات (1، و2) في كتاب وزارة الشباب والرياضة واستثناؤها من تعليمات تنفيذ العقود؛ لإكمال إجراءات التعاقد.

- تمويل مبلغ 3 مليارات دينار للتعاقد مع الملاك التدريبي بحسب قرار مجلس الوزراء 15 لسنة 2022.

- استثناء محافظة البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لأغراض بطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم.

الى ذلك، اعلن اتحاد الكرة ان مجلس الوزراء صرف ثلاث مليارات دينار لاتحاد الكرة في اجتماعه اليوم.

وقال رحيم لفتة عضو اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم وجه ضمن قراراته بتخصيص مبلغ 3 مليارات دينار لدعم المنتخبات وتسمية مدرب اجنبي".

واضاف ان "القرار الثاني هو دعم المجلس لخليجي 25 في البصرة ورصد ميزانية له واتمام كل نواقصه".