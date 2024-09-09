الحكومة العراقية تطلق مليارين و238 مليون دينار كمنح تشغيلية للاتحادات الرياضية

شفق نيوز/ أطلقت الحكومة العراقية، يوم الاثنين، مليارين ومئتين وثمانية وثلاثين مليون دينار عراقي، كجزء من أموال المنح التشغيلية للاتحادات الرياضية العراقية.

وقالت اللجنة الأولمبية العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المنح قد وافق عليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع حزمة دعوات، إثر لقائه رئيس اللجنة الأولمبية الشهر المنصرم، أهمها إطلاق المنح المالية التشغيلية المخصصة للاتحادات الرياضية الوطنية، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 300 دونم وبموقع مميز في العاصمة بغداد لإنشاء مقرات مثالية للجنة الأولمبية واتحاداتها الرياضية، وإنشاء أكاديمية أولمبية متكاملة".

ولفت البيان إلى أن "رئيس اللجنة الاولمبية العراقية عقيل مفتن، أشاد بمواقف السوداني والاهتمام الكبير الذي توليه حكومته للمشهد الرياضي في العراق فضلا عن متابعته للمنجز الأولمبي المتحقق فنياً وإدارياً".