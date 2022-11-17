الحكومة العراقية تخصص طائرة خاصة لنقل المنتخب الكوستاريكي والاخير يعارض

شفق نيوز/ وافقت الحكومة العراقية، على تخصيص طائرة خاصة تنقل المنتخب الكوستاريكي من الكويت الى البصرة، وذلك لخوض مباراة ودية مقررة مع المنتخب العراقي مساء اليوم الخميس، فيما عارض الكوستاريكيون هذا الأمر "كون الوقت بات متأخراً".

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد حصل موافقة الحكومة العراقية لاستحصال الموافقات الرسمية لنقل وفد منتخب كوستاريكا إلى البصرة واعادته بعد انتهاء المباراة، وهذا الأمر يجنب موضوع التأشيرات .

واوضح ان الاتحاد حاليا في مفاوضات مع الجانب الكوستاريكي الذي عارض حتى على هذا العرض كون الوقت أصبح متأخرا والفريق تعب من الطريق، مبينا أن الاتحاد مازال في مفاوضات ومن ضمن الطروحات والمقترحات تأجيل المباراة، لكن يبدو أن الكوستاريكيين مترددون بابداء القرار .

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أكدت مسؤولة الاتصال في الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم جينا إسكوبار، الغاء مباراة العراق وكوستاريكا الودية بسبب ما وصفته "إصرار السلطات العراقية على ختم جوازات الوفد"، مشيرة إلى وجود مفاوضات مسبقة على عدم القيام بذلك.

فيما قال رئيس الاتحاد الكوستاريكي في تصريحات له بعد عودته الى الكويت، "قررنا رفض الدخول الى البصرة لأن جوازات سفرنا كانت ستختم بالختم العراقي، الأمر الذي سيؤثر علينا في رحلاتنا الأخرى"، موضحا "لدينا عقد موقّع مع شركة، وفينا بالتزاماتنا ، لكنهم فشلوا في الامتثال للشرط الذي تم تحديده منذ اليوم الأول".

وأضاف أيضا "انا و 66 شخصا عبرنا الحدود الكويتية ولكن لم يكن أحد يشعر بالراحة خاصة بعد ان وصلنا الى الحدود العراقية، كما أخبرنا المدرب انه يريد العودة ولا يريد خوض المباراة بعد الشكوك بانعدام الأمن وانعدام الثقة، وحتى اللاعبين طلبوا العودة" وفق زعمه.

وتابع قائلا: لدي بريد إلكتروني يؤكد فيه متعهد المباراة "ريكاردو" أنه لن يكون لدينا أي مشكلة في الختم، لكنه كان مختلفًا عما وجدناه هناك، هذه أشياء خارجة عن سيطرتنا".

وتفاجأت الجماهير الرياضية العراقية، فجر الخميس، على نبأ إلغاء المباراة الودية مع منتخب كوستاريكا المقرر اقامتها في ملعب المدينة الرياضية في البصرة مساء اليوم.

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم مباراة ودية هي الأولى له بقيادة المدرب الجديد الاسباني خيسوس كاساس أمام منتخب كوستاريكا، عند الساعة الخامسة مساء اليوم على ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة، وهي ثالث مبارياته الودية.

وأظهرت السلطات العراقية منذ أيام التزاما كاملا لإنجاح المباراة، لا سيما بعد استقبالها أمس الأربعاء وفدا من كوستاريكا للإطلاع على جاهزية الملعب والفندق.

وبحسب مصدر في الاتحاد العراقي للعبة، فقد بيعت حتى الآن أكثر من 35 ألف بطاقة دخول إلى الملعب.