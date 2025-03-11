الحكومة العراقية تتحمل فوائد قرض اتحاد الكرة وتطفي ديونه المصرفية

شفق نيوز/ أقرّ مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، تعديل قراره رقم 300 لسنة 2022، بشأن القرض الممنوح للاتحاد العراقي لكرة القدم.

وبحسب التعديل الجديد، ستتحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة على القرض الممنوح من المصرف العراقي للتجارة لصالح الاتحاد، مع إطفاء الفوائد المترتبة على الاتحاد العراقي لكرة القدم، وفقا لما جاء في بيان حكومي ورد إلى وكالة شفق نيوز.

ويواجه الاتحاد العراقي لكرة القدم أزمة مالية حادة وضعته في موقف حرج، وسط ديون متراكمة ناجمة عن كثرة الأنشطة والمشاركات الخارجية.

وبحسب عضو الاتحاد غالب الزاملي فأن الاتحاد بات مدينًا لعدة جهات، أبرزها الخطوط الجوية العراقية التي تطالب بمبلغ 1.69 مليار دينار كأجور لرحلات المنتخب الوطني، مطالبةً بتسديده خلال 10 أيام.