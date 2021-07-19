الحكومة البريطانية تدعو لتحقيق مستقل في اقتحام نهائي كأس أوروبا

شفق نيوز/ دعت الحكومة البريطانية إلى "فرض تحقيق مستقل لمراجعة الإخفاقات الأمنية" التي شهدها ملعب ويمبلي، الاستاد الذي احتضن المباراة النهائية لكأس أوروبا 2020، الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن وزير الثقافة، أوليفر دودن، تحرك مطالبا بفتح التحقيق بعد أن "كان مدفوعا بصدمته من قراءة تفاصيل حجم الانتهاكات والفساد المزعوم بين العاملين في يوم المباراة الذي كشفه تحقيق أجرته صحيفة تايمز يوم السبت".

وشاب المباراة النهائية، التي فازت بها إيطاليا بركلات الترجيح، اشتباكات بين المشجعين والمسؤولين داخل الملعب وحوله.

حثت الشرطة في العاصمة البريطانية، لندن، المعجبين على عدم التوجه نحو ويمبلي إن لم يمتلكوا تذاكر. ومع ذلك، اخترق العديد من المشجعين الطوق الأمني وهاجموا المنطقة المحيطة بمدينة ويمبلي قبل انطلاق المباراة في 11 يوليو.