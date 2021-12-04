الحكم يشهر البطاقة الحمراء بوجه شهد.. زاخو يقصي نفط الوسط من كأس العراق

شفق نيوز/ تأهل فريق نادي زاخو اليوم السبت، الى دور ربع نهائي بطولة الكأس، بعد فوزه على فريق نادي نفط الوسط بركلات الحظ الترجيحية بنتيجة 4-1 بعد ان انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 اليوم لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

وجاء هدف نفط الوسط على زاخو في الدقيقة الاولى من بدء المباراة عن طريق اللاعب مراد محمد صباح وقبل انتهاء اللقاء سجل اوليفيرا البرازيلي هدف التعديل القاتل لتذهب المباراة لركلات الحظ الترجيحية وتنتهي بفوز.

وشهد اللقاء طرد مدرب فريق نفط الوسط عبد الغني شهد لكثرة اعتراضه على قرارات الحكم، اذ سبق وانذر بكارت اصفر ليشهر بعده حكم اللقاء الكارت الأصفر الثاني ثم الاحمر ليطرد من الملعب.

وضيف ملعب كربلاء الدولي فريق نفط الوسط وضيفه فريق زاخو ضمن منافسات الجولة الـ 16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

وكانت فرق اندية اربيل والكرخ وامانة بغداد تأهلوا إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العراق اليوم السبت.