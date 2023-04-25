الحكم على لاعب عراقي بالحبس في السويد

شفق نيوز/ افاد مصدر مقرب من لاعب المنتخب العراقي مهند جعاز، بأن محكمة سويدية حكمت لاعب منتخب العراق مهند جعاز بالحبس لمدة ثلاثة أشهر و 13 يوم، بسبب اعتدائه على امرأة سويدية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم اعتقال لاعب المنتخب العراقي "مهند جعاز" من قبل الشرطة السويدية بعد الاشتباه بحادث اعتداء وتم التحقيق معه على خلفية الحادث.

واكد المصدر ان قاضي التحقيق في السويد أمر بحبس اللاعب مهند جعاز حتى الثامن من الشهر المقبل بعد اتهامات من امرأة بتعرضها للضرب من قبل اللاعب نفسه.