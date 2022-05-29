الحكم على عضو اتحاد رياضي سابق بالحبس لعام واحد

شفق نيوز/ اكد رئيس اتحاد السلة العراقي حسين العميدي بان محكمة جنح الكرادة اصدرت حكما على عضو الاتحاد السابق علي رسن مسير بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ مليون دينار.

وقال العميدي لوكالة شفق نيوز انه كسب القضية التي رفعها ضد عضو الاتحاد السابق علي رسن بعد تقديمه شكوى رسمية لمحكمة جنح الكرادة بعد التجاوزات والاتهامات والقذف والتشهير الذي كان يطلقه علي مسير ضده دون وجه حق.

واضاف ان الحكم صدر وتم تبليغي به اليوم ، لافتا الى أن القرار صدر بعد اطلاع مجلس المحكمة على الأوليات والثبوتيات التي دانت علي مسير.

وقال إن المحكمة قررت حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات يلتزم خلالها المحكوم وتغريمه مبلغ مليون دينار ، واخذت تعهد منه لالتزامه خلال السنوات الثلاث التي تعهد خلالها ان لا تصدر منه اية اساءة بحقي "العميدي".

وكان العميدي قدم شكواه للجهات القانونية متهماً ظهور علي رسن في وسائل الإعلام يسقّط ويشهّر ويطلق الاتهامات جزافا بحق رئيس الاتحاد.