الحكم الدولي حسين فلاح يوجه عبر شفق نيوز رسالة عتب إلى حكومة البصرة

شفق نيوز/ وجه الحكم الدولي حسين فلاح، يوم الثلاثاء، عتباً حاداً إلى الحكومة المحلية في البصرة بعد تعرضه إلى إصابة في رأسه بحجر رمي من المدرجات أثناء قيادته لمباراة فريقي كربلاء ودهوك فقد على أثرها الوعي ونقل إلى المستشفى.

وقال فلاح في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز: "أعاتب الحكومة المحلية في البصرة المتمثلة بالمحافظ أسعد العيدان، ومجلس المحافظة وأعضاء المجلس بعدم السؤال والأطمئنان على حالتي الصحية، وأنا ابن المحافظة ولدي حق عليهم".

وأكد، إن "وضعي الصحي غير مستقر وأرقد في منزلي وربما ستتأخر عودتي إلى الملاعب العراقية لتحقيق فترة التعافي من الإصابة، وهذه الرسالة رسالة عتب أوجهها للمسؤولين في مدينتي البصرة".

وكان الحكم الدولي حسين فلاح قد تعرض لاعتداء وضرب بحجر في رأسه نتج عنه إصابة خطيرة في ملعب كربلاء خلال مباراة فريقي كربلاء ودهوك تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

في حين أكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد عرب، في تصريح لوكالة شفق نيوز، اعتقال الشخص الذي اعتدى على الحكم الدولي حسين فلاح، من قبل السلطات الأمنية في كربلاء، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة ستُتخذ بحقه.

بدورها أعلنت الهيئة الادارية لنادي كربلاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، باسمها واسم جماهيرها وباسم رياضيي محافظة كربلاء عن استنكارها الشديد و استهجانها الكبير للاعتداء الآثم الذي تعرض له الحكم الدولي المساعد حسين فلاح.

واعتبرت أن هذا "التصرف المشين لا يمت بأي صلة لجمهور نادي كربلاء ورياضيي كربلاء، حيث ان لجمهور نادي كربلاء مكانته بين جماهير الأندية العراقية لما يتحلى به من مواصفات التشجيع الجميل".