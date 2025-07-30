الحكم الدولي العراقي محمد طارق يعلن اعتزاله

شفق نيوز- بغداد

أكد الحكم الدولي محمد طارق، يوم الأربعاء، إنتهاء مشواره مع الصافرة وعدم تحكيم مباريات كرة القدم بدءاً من اليوم.

وقال طارق، في رد مقتضب لوكالة شفق نيوز: "لكل بداية نهاية، وهكذا نهاية مشواري مع الصافرة".

واضاف أن "الظروف الواقعية اصعب من التطلعات والاحلام بالنسبة لي، وساكشف الاسباب وتفاصيل اعتزالي لاحقاً".

واعلن الحكم الدولي محمد طارق اليوم الاربعاء، اعتزاله التحكيم بشكل نهائي لاسباب خاصة.

وكانت لجنة ودائرة الحكام في اتحاد الكرة العراقي، اصدرا عقوبة بحق الحكم العراقي الدولي محمد طارق احمد والمتمثلة بحرمانه ستة أشهر من التحكيم مطلع العام 2025، وذلك بداعي افتعاله الأزمات والتعدي على لجنة ودائرة الحكام.

يذكر أن الحكم الدولي محمد طارق أحمد، اجتاز اختبارات فحص اللياقة البدنية والمباريات للأكاديمية الآسيوية المؤهلة الى حكام النخبة الآسيوية.