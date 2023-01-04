"الحضري والسويلم" يصلان البصرة للمشاركة بتحليل مباريات خليجي 25

شفق نيوز/ وصل الى البصرة جنوبي العراق، الحارس الدولي المصري السابق عصام الحضري واللاعب الدولي السعودي السابق محمد السويلم، وذلك للمشاركة بتحليل ومناقشة منافسات بطولة خليجي 25 عبر برنامج المجلس.

وكان كادر المجلس القطري التابع لقناة الكاس القطرية، قد وصل في وقت سابق، بمعداته الكاملة الى البصرة، وتم نصب الاجهزة والعُدد استعدادا لنقل احداث خليجي 25 المقررة في البصرة للمدة من 6-19 من الشهر الحالي.

ومحمد السويلم لاعب كرة قدم سعودي سابق ومحلل حالي، لعب سابقاً لأندية الأخدود والأهلي والرائد والتعاون كما سبق له تمثيل المنتخب السعودي.

أما عصام كمال توفيق الحضري، و‌المعروف باسم عصام الحضري، حارس مرمى مصري سابق والمحلل الحالي، سبق وأن لعب لعدة أندية ول‍منتخب مصر لكرة القدم، حصد 38 لقباً و6 إنجازات على المستوى الشخصي لم يسبقه حارس مرمى من قبل، ويعد أكثر حراس مرمى منتخب مصر مشاركة في المباريات الدولية برصيد 159.