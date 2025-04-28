الحصيلة ترتفع إلى 8 ميداليات.. فضية جديدة للعراق في بطولة العرب لكرة السرعة

شفق نيوز/ أضاف المنتخب الوطني العراقي لكرة السرعة ميدالية فضية جديدة إلى رصيده ضمن منافسات بطولة العرب العاشرة، المقامة حاليًا في مدينة بورسعيد المصرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، علي حمزة الربيعي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ذهبية تاريخية في فعالية زوجي الناشئين المختلط، حيث نجح الثنائي (آية إياد جاسم وأنس عمر ذنون) في التفوق على نظيريهما التونسي، ليبلغا المباراة النهائية أمام المنتخب المصري".

وأشار الربيعي، إلى أن "لاعبي المنتخب الوطني قدموا أداءً مميزاً رغم التحديات، خاصة في ظل غياب الدعم المالي اللازم، ليحرزوا في نهاية المواجهة ميدالية فضية ثانية، ما رفع حصيلة العراق إلى ثماني ميداليات ملونة (فضيتان وست برونزيات)".

ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة مساء اليوم الاثنين، وسط تطلعات بتحقيق العراق مراكز متقدمة واعتلاء منصات التتويج في ختام الحدث العربي الكبير.