الحشود العراقية تتوافد لمساندة المنتخب أمام فرنسا

شفق نيوز- فيلادلفيا

بدأت قوافل الجماهير العراقية بالتوافد من مختلف الولايات الأميركية والدول المجاورة إلى مقر إقامتها بالقرب من ملعب المباراة في مدينة فيلادلفيا الأميركية، التي تجمع المنتخب العراقي بنظيره الفرنسي اليوم.

وتقام مباراة العراق وفرنسا على ملعب فيلادلفيا عند منتصف ليل اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً النرويج والسنغال.

وشوهدت العديد من المركبات وهي ترفع الأعلام العراقية، في مشهد يعكس حجم الحضور الجماهيري والدعم الكبير لـ"أسود الرافدين" في مواجهتهم المرتقبة أمام المنتخب الفرنسي.

ويأتي هذا التواجد الجماهيري المكثف تأكيداً على حرص الجماهير العراقية على مساندة المنتخب الوطني ودعمه في مهمته الصعبة أمام فرنسا، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تليق بطموحات الكرة العراقية.