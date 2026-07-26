الحشد يهزم نفط ميسان ويتوج بالمركز الثالث في دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز- بغداد

توج فريق الحشد الشعبي، مساء الأحد، بالمركز الثالث في دوري المحترفين لكرة السلة للموسم الحالي، بعد فوزه على نفط ميسان بنتيجة 94-79 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأقيمت المباراة في قاعة النادي الأرمني بالعاصمة بغداد، عند الساعة السادسة مساءً، وشهدت أفضلية للحشد الشعبي الذي حسم المواجهة لصالحه، فيما حل نفط ميسان في المركز الرابع.

وقال عضو إدارة الاتحاد العراقي لكرة السلة علاء جبار، لوكالة شفق نيوز، إن المباراة شهدت تنافساً جيداً، وقدم خلالها الفريقان مستوى فنياً مميزاً، قبل أن يحسم الحشد الشعبي النتيجة لصالحه.

وأضاف أن إدارة الاتحاد ستعقد اجتماعاً استثنائياً خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد ومكان إقامة المباراة النهائية التي ستجمع فريقي الدفاع الجوي وزاخو، إلى جانب تحديد موعد انطلاقها.

وأكد جبار أن الاتحاد يحرص على استكمال منافسات دوري المحترفين وإنهاء جميع الترتيبات الخاصة بالمباراة النهائية، بما يضمن إسدال الستار على الموسم الحالي وفق البرنامج المقرر.

وكان فريق الدفاع الجوي قد بلغ المباراة النهائية بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على الحشد الشعبي في سلسلة نصف النهائي، فيما حجز زاخو بطاقة العبور إلى النهائي إثر فوزه مرتين على نفط ميسان، ليتواجه الفريقان على لقب دوري المحترفين لكرة السلة.