الحشد يفوز على دربندخان في دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز/ حقق نادي الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، فوزا كبيرا بفارق 25 نقطة على ضيفه نادي دربندخان بنتيجة (85-60) نقطة لحساب دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

جرت المباراة مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وتغلب ناشئي الحشد الشعبي على ناشئي دربندخان بنتيجة 58 نقطة مقابل 43 ضمن مباريات الدوري المصاحب لدوري المحترفين لكرة السلة.

ويواجه فريق الكرخ ضيفه فريق التجارة بعد غد الجمعة، ضمن المنافسات ذاتها في قاعة الكرخ المغلقة.