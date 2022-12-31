الحشد يفوز على الكهرباء والنفط يرد الدين للدفاع الجوي بدوري السلة الممتاز

2022-12-31T18:10:26.000000Z

شفق نيوز / حقق فريق الحشد الشعبي لكرة السلة الممتاز، فوز على الكهرباء، بنتيجة 70-63 نقطة ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

هذا ورد فريق نادي النفط الدين لنظيره الدفاع الجوي، بعد تحقيقه الفوز بنتيجة 94-77 نقطة.

وكان الدفاع الجوي قد حقق مفاجأة في الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة في تشرين الأول الماضي، وذلك بفوزه على حامل اللقب النفط (95-76) نقطة.

ويواجه نادي الشرطة فريق نادي الكرخ، غداً الأحد، عند الساعة السادسة مساءً، على قاعة الشعب لحساب دوري السلة الممتاز.

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