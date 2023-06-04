الحشد يطيح بالجيش ويتوج بطلاً لملاكمي العراق

شفق نيوز / أحرز فريق الحشد الشعبي للملاكمة، يوم لقب بطولة أندية العراق التي أقيمت في محافظة النجف، بعد أن تفوق ملاكميه على ملاكمي الجيش صاحب لقب المواسم السابقك بفارق واضح وكبير.

وقال رئيس نادي الحشد، خالد كبيان، لوكالة شفق نيوز: "كان تفوق ملاكمي الحشد واضحاً، إذ قدموا مستوى مميزاً وعكسوا صورة جيدة عن ملاكمي نادي الحشد الشعبي".

وأضاف كبيان، أن "فريق نادي الحشد الشعبي بفوزه بلقب بطولة أندية العراق، يكون قد كسر سيطرة وسطوة نادي الجيش على بطولات الملاكمة التي كان قد فاز بها خلال السنوات العشرة الأخيرة".

وكانت انتصارات ملاكمي فريق الحشد الشعبي، في نزالاتهم على الشكل التالي:

في وزن 48كغم، فاز الملاكم سجاد إسماعيل على ملاكم نادي الجيش، ووزن 51كغم، فاز الملاكم منتظر علي ناصر على ملاكم نادي الجيش، أما وزن 54كغم، ففاز الملاكم كرار حيدر على ملاكم نادي الجيش.

في حين فاز الملاكم محمد ستار بوزن 57 كغم، على ملاكم نادي الجيش، وفي وزن 60كغم، فاز الملاكم عمار جبار على ملاكم نادي الجيش، أما وزن 67كغم، ففاز الملاكم كرار كاظم سهم على ملاكم نادي الجيش.

وبوزن 75كغم، فاز الملاكم منتظر تحسين على ملاكم نادي الجيش، وفي وزن 86 فاز الملاكم امير كاظم على ملاكم نادي الآليات.

وأحرز الملاكم حيدر سلام بوزن 80كغم الميدالية الفضية بعد خسارته أمام ملاكم نادي الجيش، كذلك حصل كل من الملاكم علي قاسم بندر 71كغم، ووهاب عمار 92كغم، على الميدالية الفضية.