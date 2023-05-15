الحشد يخسر امام زاخو في دوري السلة الممتاز وناشئوه يحتفلون

شفق نيوز / فاز فريق نادي زاخو، اليوم الاثنين، على فريق نادي الحشد الشعبي بنتيجة 90 -88 نقطة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لدوري السلة الممتاز للموسم 2022-2023.

وكان فريقا النفط والشرطة تأهلا الى المباراة الختامية بعد فوز الشرطة على الحشد والنفط على زاخو.

ناشئين الحشد الشعبي يتوجون بلقب الدوري المصاحب لكرة السلة .

من جهة أخرى توج فريق ناشئي الحشد الشعبي لكرة السلة بالمركز الأول للدوري المصاحب لدوري العراق لكرة السلة للمرحلة الأولى بعد انهائهم جميع المباريات بدون أية خسارة.

وجاء التتويج في الحفل الذي أقامه اتحاد كرة السلة المركزي مساء اليوم الاثنين في الاستراحة ما بين الشوطين لمباراة فريقي الحشد الشعبي وزاخو.